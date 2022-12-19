Заварзин: «Уровень российского футбола падает и падает»

Бывший руководитель Российской премьер-лиги Юрий Заварзин высказался об уровне отечественного футбола.

«Что касается нынешнего уровня российского футбола, то он падает и падает. В еврокубках мы практически не участвовали. И раньше наши клубы вылетали на ранних стадиях в международных соревнованиях. Успехи были только у «Спартака» в 90-х и у ЦСКА в начале нулевых. Другого ничего и не было», — заявил предприниматель в интервью «РБ Спорт». По его мнению, ухудшилось душевное состояние российских игроков, у которых не видно рвения к футболу.

Напомним, что клубы РПЛ отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.