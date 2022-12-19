В главных слухах недели вы узнаете, почему Лионель Месси мог уйти из сборной Аргентины, из-за чего Карим Бензема покинул сборную Франции, и какую национальную команду примет Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Почему Месси мог уйти из сборной Аргентины

Лионель Месси стал чемпионом мира. После успешного финала звёздный футболист заявил, что будет продолжать играть за сборную Аргентины. При этом ранее Месси говорил, что финал станет для него последним матчем за национальную команду. По слухам, Лионель действительно мог завершить международную карьеру. Это произошло бы в случае поражения «альбиселесте» от Франции. Месси понимал, что после второго проигранного финала мундиаля (первый был в 2014 году) ему было бы сложно найти мотивацию в сборной. Но всё сложилось для аргентинцев удачно, поэтому Лео продолжит играть на международном уровне. Кто знает, может Месси ещё выступит на мундиале в 2026 году.

Неймара уговаривают не бросать сборную Бразилии

Поражение от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира стало серьёзным ударом для Неймара. Поговаривают, что звёздный форвард даже задумался о завершении выступлений за сборную Бразилии, хотя ему только 30 лет. В СМИ проскочила информация о том, что многие партнёры по национальной команде уговаривают Неймара не прекращать играть за сборную. Футболист взял паузу.

Из-за чего Бензема покинул сборную Франции

Карим Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. Слухи говорят о том, что решение обладателя «Золотого мяча» связано с обидой на Дидье Дешама. Тренер перед стартом чемпионата мира отправил Бензема лечить травму в расположение клуба, хотя форвард мог восстановиться и сыграть за Францию в плей-офф. Почему Дешам поспешил? Ходили слухи, что тренер в каком-то смысле даже был раз попаданию Бензема в лазарет, ведь без него в команде якобы царит более лёгкая атмосфера. Никто бы не понял Дешама, если бы он не вызвал в сборную игрока, который только что получил «Золотой мяч». А вот с травмой нашёлся повод…

Роналду напрашивается в «Реал»

Криштиану Роналду уже почти месяц не имеет клубной прописки. Звёздный португалец якобы предпочитает остаться в Европе и ищет подходящий для себя вариант. По слухам, Роналду напрашивается в «Реал». Форвард готов согласиться на минимальную зарплату и на краткосрочный контракт. Впрочем, в стане «сливочных» якобы сомневаются, что такой шаг нужен клубу, ведь Криштиану не привык быть на вторых ролях, в чём многие уже убедились.

Также Криштиану Роналду слухи связывают с «Арсеналом». Лондонцы как раз ищут нападающего из-за травмы Габриэля Жезуса. Поговаривают, что «канониры» могут предложить Роналду контракт на остаток сезона.

Какую сборную возглавит Моуринью

Сборная Португалии осталась без главного тренера – Фернанду Сантуш покинул должность после неудачного выступления команды на чемпионате мира. Слухи говорят о том, что принять португальскую команду может Жозе Моуринью. Звёздный тренер якобы не против совмещать работу в сборной Португалии с работой в «Роме». Проблема якобы заключается в том, что такой расклад не устраивает итальянский клуб. В Риме хотят, чтобы Моуринью всё своё внимание уделял проекту клуба. Посмотрим, чем всё завершится.

Слухи собирал Александр Тихий.