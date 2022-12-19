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Мирзов покинул предсезонный сбор «Химок» в Турции на второй день

19 Декабря 2022 • 20:32 Комментировать

Атакующий полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов неожиданно покинул сбор своей команды, который проходит сейчас в Турции. Об этом сообщил журналист Сергей Ильёв. Причина такого поступка неизвестна.

«Мирзов покинул сбор команды в Турции на второй день. Что происходит в «Химках» знает лишь дьявол», - написал Ильёв в Telegram-канале.

Подмосковные «Химки» в текущем сезоне РПЛ идут в зоне вылета и занимают 15 строчку турнирной таблицы. У клуба 12 очков в активе, отставание от зоны стыковых матчей – всего одно очко.

Резиуану Мирзову 29 лет, в текущем сезоне россиянин вышел на поле в составе химчан 18 раз во всех турнирах, забил дважды и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов
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