​Джорджевич: «Мой переход в «Спартак» невозможен»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос, согласился ли бы он на трансфер в московский «Спартак».

Отметим, что в своё время Лука Джорджевич выступал в России за «Зенит», тульский «Арсенал» и «Локомотив».

«Думаю, мой переход в «Спартак» невозможен. Я – зенитовец», - высказался Джорджевич, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Всего в Российской премьер-лиге Лука Джорджевич провёл 86 матчей. В них черногорский нападающий записал на свой счёт 17 результативных ударов.

Отметим, что «Сочи» после первой части чемпионата России занимает лишь девятое место в турнирной таблице.