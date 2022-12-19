Ребров: «Спартаку» важно отдохнуть и сохранить набранный темп

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров высказался о предстоящей второй части сезона для «красно-белых».

«Как удержаться на той волне, какая была в концовке первой части сезона? Сейчас «Спартаку» важно отдохнуть и подготовиться, чтобы сохранить темп, который мы набрали в конце года», — приводит слова Реброва «Матч ТВ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков после 17 туров. Столичный клуб отстает от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.

Возобновление РПЛ запланировано на начало марта 2023 года.