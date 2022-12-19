«Локомотив» провалил первую часть чемпионата и теперь настроен плодотворно поработать на трансферном рынке. В сфере интересов московского клуба находится нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», оренбургский клуб озвучил требование по стоимости трансфера Сычевого – «горожане» хотят выручить за 26-летнего форварда 300 миллионов рублей. В настоящий момент «Локомотив» не готов удовлетворять аппетит «Оренбурга».

Владимир Сычевой отлично показал себя в первой части чемпионата России. Забив 14 голов, форвард делит с Куинси Промесом первое место в рейтинге бомбардиров Премьер-лиги.