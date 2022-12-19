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Шпилевский рассказал, когда будет решаться будущее Кокорина в «Арисе»

19 Декабря 2022 • 18:28 Комментировать

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем форварда Александра Кокорина в клубе. Напомним, права на 31-летнего футболиста принадлежат «Фиорентине».

«Сейчас все мысли о ближайших матчах, о его восстановлении от микротравмы. Все будет обсуждаться ближе к весне. Говорили ли с руководством на эту тему? Нет. У Саши контракт до лета. Время у нас еще есть», — заявил Шпилевский «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Стоит отметить, что последние два месяца Кокорин признавался лучшим игроком команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Алексей Шпилевский
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