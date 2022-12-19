«Сочи» может отдать в аренду трёх игроков

Андрей Талаев, агент игроков «Сочи» Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового, высказался о будущем своих клиентов.

«Сейчас они остаются и летят вместе с командой на первые сборы. Там на них посмотрит новый главный тренер, после чего будет приниматься решение – оставлять их или отдавать в аренду», — приводит слова Талаева портал «РБ Спорт».

При этом агент отметил, что «Сочи» не рассматривает расторжение контрактов или продажу футболистов, речь идет только об аренде.

В текущем сезоне Батырев и Шипунов приняли участие в 8 матчах, а Мартовой сыграл три встречи с учетом всех турниров.