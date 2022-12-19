В зимнее трансферное окно «Спартак» может подписать Неманью Максимовича из «Хетафе». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», трансфер 27-летнего сербского полузащитника в московский клуб проворачивают два известных агента – Тимур Гурцкая и Марко Трабукки.

Неманья Максимович выступает за «Хетафе» с лета 2018 года после трансфера из «Валенсии». С тех пор полузащитник провёл за этот клуб 165 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Неманью Максимовича в 10 миллионов евро.