Якубко считает, что Ловрен не покинет «Зенит»

Экс-форвард «Амкара» Мартин Якубко высказался о возможном уходе защитника «Зенита» и сборной Хорватии Деяна Ловрена из клуба.

«Может ли Ловрен уехать в топ-клуб после такого чемпионата мира? «Зенит» ему нормально подходит, думаю, он там останется. Но я не особенно большой его болельщик еще с тех пор, как он играл за «Ливерпуль», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу. Контракт Ловрена с «Зенитом» истекает летом 2023 года.