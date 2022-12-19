Шпилевский: Кокорин поехал на матч ЧМ с моего согласия

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, как нападающий команды Александр Кокорин оказался на матче 1/2 финала чемпионата мира Аргентина – Хорватия (3:0)

«Он в то время индивидуально восстанавливался от микротравмы. Кроме того, в эти дни у команды были выходные. Мы с ним это обсуждали, все обговорили», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Тренер заявил, что у него не было времени для поездки на игру чемпионата мира, ведь последний матч своей команды он пропустил из-за болезни, а сейчас необходимо продолжать работать.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел десять матчей в чемпионате Кипра, забил пять голов и сделал два ассиста.