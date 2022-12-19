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Агент Сафонов считает, что «Зениту» не стоит продлевать контракт с Ловреном

19 Декабря 2022 • 17:01 Комментировать

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем хорватского защитника Деяна Ловрена в «Зените».

Напомним, контракт бронзового призёра чемпионата мира в Катаре с петербургским клубом рассчитан до лета следующего года. По мнению Сафонова, «Зениту» не стоит продлевать соглашение с 33-летним футболистом.

«Стоит ли продлевать контракт с Ловреном? Да, где-то может забить и прочее, но я считаю, что «Зениту» надо сделать акцент на более молодых игроках», — цитирует Сафонова «Спорт День за Днём».

Напомним, Ловрен перешёл в «Зенит» летом 2020 года из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне хорват провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста, выигрывавшего Лигу чемпионов в 3,5 миллиона евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сафонов Деян Ловрен
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