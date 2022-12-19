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Точилин рассказал, когда станет известно его будущее в «Сочи»

19 Декабря 2022 • 16:56 Комментировать

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин ответил на вопрос о своём будущем в клубе. Ранее президент клуба Борис Ротенберг сообщил, что команду возглавил Курбан Бердыев, но официального подтверждения от южан до сих пор нет.

«У меня отпуск продолжается. Моя судьба станет известна после нового года, мы только тогда выходим из отпуска. Тогда и произойдет встреча с руководством», — заявил Точилин «Спорт-Экспрессу».

«Сочи» ушел на зимнюю паузу на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 25 набранных очков после 17 матчей. Возобновление чемпионата произойдет в марте 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
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