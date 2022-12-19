Баринов: «Я с Пиняевым в сборной разговаривал, сказал, чтобы переходил к нам»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о возможном переходе 18-летнего нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Пиняев вместе со своим партнёром по самарской команде Максимом Глушенковым близки к переходу в «Локомотив».

Баринов признался, что советовал молодому футболисту присоединиться к «железнодорожникам» ещё в период их совместной игры за сборную. По мнению 26-летнего опорника, несмотря на юный возраст, Пиняев быстро сможет адаптироваться к новым для себя условиям.

«Я рад за него. Я с ним в сборной разговаривал, сказал, чтобы переходил к нам и всё», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл в составе «Крыльев Советов» 15 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.