Агент Сафонов высказался об отъезде бразильских игроков из РПЛ

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о причинах отъезда бразильских игроков из РПЛ.

Напомним, ранее стало известно о переходах защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» и полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла в «Сан-Паулу» на правах аренды. Кроме того, бразильский клуб «Фламенго» выкупил у «Спартака» защитника Айртона Лукаса.

По мнению Сафонова, в сложившихся ситуациях не стоит искать закономерность, так как каждый случай необходимо рассматривать в отдельности.

«Когда стало известно, что Фукс уйдёт в аренду из ЦСКА, там, наверное, вся команда до потолка прыгала от радости. Айртон сразу «Спартаку» сказал «Пока», как только уехал в аренду. Что касается Педро Габриэла, то в «Локомотив» пришло новое руководство», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После 17 туров турнирную таблицу РПЛ уверенно возглавляет «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.