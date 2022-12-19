Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов высказался об отъезде бразильских игроков из РПЛ

19 Декабря 2022 • 16:28 Комментировать

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о причинах отъезда бразильских игроков из РПЛ.

Напомним, ранее стало известно о переходах защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» и полузащитника «Локомотива» Педро Габриэла в «Сан-Паулу» на правах аренды. Кроме того, бразильский клуб «Фламенго» выкупил у «Спартака» защитника Айртона Лукаса.

По мнению Сафонова, в сложившихся ситуациях не стоит искать закономерность, так как каждый случай необходимо рассматривать в отдельности.

«Когда стало известно, что Фукс уйдёт в аренду из ЦСКА, там, наверное, вся команда до потолка прыгала от радости. Айртон сразу «Спартаку» сказал «Пока», как только уехал в аренду. Что касается Педро Габриэла, то в «Локомотив» пришло новое руководство», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После 17 туров турнирную таблицу РПЛ уверенно возглавляет «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Спартак» на шесть очков. Чемпионат России возобновится в марте следующего года.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сафонов Айртон Лукас Бруно Фукс Педро Габриэл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
17:38 · Россия. Премьер-лига
Якубко считает, что Ловрен не покинет «Зенит»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Конате заявил, что у «Ахмата» много предложений по игроку
17:16 · Россия. Премьер-лига
Шпилевский: Кокорин поехал на матч ЧМ с моего согласия
17:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов считает, что «Зениту» не стоит продлевать контракт с Ловреном
16:56 · Россия. Премьер-лига
Точилин рассказал, когда станет известно его будущее в «Сочи»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Я с Пиняевым в сборной разговаривал, сказал, чтобы переходил к нам»
16:34 · ФНЛ-2. Группа 1
Семшов рассказал о целях «Чайки»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов высказался об отъезде бразильских игроков из РПЛ
16:27 · ФНЛ-2. Группа 1
Семшов прокомментировал назначение в «Чайку»
15:42 · ФНЛ-2. Группа 1
​Семшов возглавил «Чайку» рубрика
15:42 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зениту» не надо никого покупать»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
15:25 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о возможном уходе Пиняева и Глушенкова: «Надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «В будущем хотел бы вернуться в «Зенит»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич рассказал о своём уходе из «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем