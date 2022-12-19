«Крылья Советов» отказались продавать Пиняева и Глушенкова в «Локомотив»

«Крылья Советов» не стали принимать предложение «Локомотива» по трансферу нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Крылья Советов» получали запрос от «Локомотива». Мы заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был нашим клубом отклонен», — заявили «Матч ТВ» в пресс-службе самарской команды.

При этом в клубе отметили, что в контрактах футболистов прописаны суммы отступных, если они будут активированы, то игроки смогут покинуть состав «Крыльев».

Ранее главный тренер самарцев Игорь Осинькин также сообщил, что никто в команде не хочет отпускать Пиняева и Глушенкова.