Орещук: «Зениту» не надо никого покупать»

Футбольный менеджер «Динамо» Роман Орещук высказался о предстоящем трансферном окне для «Зенита».

«Зениту» не надо никого покупать, потому что непонятно, когда российские клубы снова будут играть в еврокубках. Состав у петербуржцев сильнее всех в Премьер-лиге. Тратить деньги впустую не стоит», — приводит слова Орещука «РБ Спорт». По мнению функционера, «сине-бело-голубым» нужно подводить к основе молодых российских игроков.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги, набрав 42 очка после 17 туров. Возобновление чемпионата произойдет в начале марта 2023 года.