Гришин считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос, какие команды могут покинуть РПЛ по итогам текущего сезона.

«Думаю, «Локомотив» не вылетит. У них состав достаточно хороший. Остальные клубы будут бороться до последнего, чтобы остаться и попасть в зону стыковых матчей», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Специалист считает, что рано говорить о вылете «Химок» и «Торпедо», ведь впереди еще 13 туров, сейчас будут сборы, где команды смогут внести изменения.

После 17 туров в зоне стыковых матчей находятся «Факел» (13 очков) и «Локомотив» (13), а в зоне прямого вылета — «Химки» (12) и «Торпедо» (6).