Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин — о возможном уходе Пиняева и Глушенкова: «Надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев»

19 Декабря 2022 • 15:25 Комментировать

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев», — приводит слова Осинькина Sport24.

Специалист заявил, что никто не хочет отпускать этих футболистов, но у них в контрактах прописана сумма отступных, и если «Локомотив» активирует этот пункт, то «Крылья» ничего не смогут сделать.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заплатят за Пиняева и Глушенкова по 200 миллионов рублей (за каждого).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Максим Глушенков Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
15:42 · ФНЛ-2. Группа 1
​Семшов возглавил «Чайку» рубрика
15:42 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зениту» не надо никого покупать»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Гришин считает, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ
15:25 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о возможном уходе Пиняева и Глушенкова: «Надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев»
15:24 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «В будущем хотел бы вернуться в «Зенит»
15:17 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич рассказал о своём уходе из «Локомотива»
14:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев: «Скалони повезло, что он работает в эпоху Месси»
13:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Я бы посоветовал дать Месси российское гражданство»
13:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци назвал двух участников чемпионата мира в Катаре, которые могли бы перейти в клубы РПЛ
12:31 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» вёл переговоры по Политевичу эксклюзив
12:16 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Предлагали Урунову вернуться в «Уфу», он хороший парень»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир двумя словами охарактеризовал Черчесова
11:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Селюк: «Российским клубам не стоит смотреть на тех, кто играл на чемпионате мира»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир рассказал, что способно помешать Захаряну заиграть в Европе
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гинер: «Месси — гений? В сборной Аргентины достаточно гениев»
Все новости
Рекомендуем