Осинькин — о возможном уходе Пиняева и Глушенкова: «Надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев», — приводит слова Осинькина Sport24.

Специалист заявил, что никто не хочет отпускать этих футболистов, но у них в контрактах прописана сумма отступных, и если «Локомотив» активирует этот пункт, то «Крылья» ничего не смогут сделать.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заплатят за Пиняева и Глушенкова по 200 миллионов рублей (за каждого).