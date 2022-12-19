Джорджевич: «В будущем хотел бы вернуться в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич признался, что в будущем хотел бы вернуться в санкт-петербургский «Зенит», за который он выступал ранее.

Напомним, черногорский футболист защищал цвета «сине-бело-голубых» в период с 2012 по 2019 год. Всего в составе «Зенита» форвард провёл 30 матчей, забив в них три гола и дважды ассистировав своим партнёрам.

«У меня кардинально изменилась жизнь, когда я оказался в России. Санкт-Петербург дал мне всё, для меня это родной город», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт футболиста с «Сочи» рассчитан до лета следующего года. Ранее он также выступал за «Локомотив» и тульский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Джорджевич провёл в составе южан девять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.