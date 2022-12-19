Джорджевич рассказал о своём уходе из «Локомотива»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич высказался о своём уходе из «Локомотива».

«Поступил со мной «Локомотив» некрасиво, да. Мне сказали, что рассчитывают на меня, а через полтора часа получается другое – мне говорят уйти. Это футбол, такое случается», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что в тот момент «железнодорожники» купили нового форварда — Зе Луиша, это произошло в последний день трансферного окна. При этом Джорджевич отметил, что не обижается на «Локомотив».

В текущем сезоне 28-летний черногорец принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.