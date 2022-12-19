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Мостовой посоветовал Пиняеву перейти в «Локомотив» эксклюзив

19 Декабря 2022 • 13:33 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что нападающему «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стоит перейти в «Локомотив».

«Конечно, это не будет ошибкой. «Локомотив» находится рядом с «Крыльями Советов» в турнирной таблице. Другое дело, что ты в «Локомотив» уходишь, в команду, которая в России должна быть в пятёрке лучших. Конечно, надо переходить, тем более, в «Локомотиве» сейчас по-новому метут», - сказал Мостовой.

Ранее российские СМИ сообщали о возможном переходе игроков самарской команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. 18-летний Пиняев в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах за «Крыльев Советов», в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Александр Мостовой Сергей Пиняев Трансферы футбола - зима 2023
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