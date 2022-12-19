Футболисты московского «Локомотива» Вильсон Изидор и Франсуа Камано в скором времени могут вернуться в чемпионат Франции. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клубы из Лиги 1 проявляют интерес к игрокам команды Андрея Фёдорова.

Напомним, Камано перешёл в стан «железнодорожников» из «Бордо», тогда как Изидор до переезда в Москву защищал цвета «Монако». На счету обоих футболистов в нынешнем сезоне по два гола и одному результативному пасу в Российской премьер-лиге.

Ранее Камано связывали с трансфером в «Нант», а Изидора сватали в другой российский клуб в лице «Краснодара».