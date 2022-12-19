Руководство грозненского «Ахмата» рассматривало возможность перехода защитника солигорского «Шахтёра» Сергея Политевича.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», клуб Российской премьер-лиги вёл переговоры с белорусским футболистом, которые не привели к успеху. Ранее агент игрока опровергал наличие интереса от «Ахмата».

Напомним, что в нынешней кампании чемпионата грозненский коллектив занимает шестую строчку после 17 туров, набрав 26 баллов. Политевич выступает за «Шахтёр» с 2020 года, выиграв с командой прошедший сезон местного первенства и забив четыре гола в 22 встречах.