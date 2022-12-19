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Газизов: «Предлагали Урунову вернуться в «Уфу», он хороший парень»

19 Декабря 2022 • 12:16 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о бывшем полузащитнике башкирской команды Остоне Урунове, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, последним клубом узбекского футболиста на сегодняшний день остаётся «Урал», расторгнувший соглашение с Уруновым в октябре нынешнего года. За команду из Екатеринбурга 22-летний полузащитник успел провести три матча.

По словам Газизова, Урунову поступало предложение о возвращении в башкирский клуб, цвета которого он защищал ещё в прошлом сезоне.

«Он хороший парень, должен побороть сам себя. Заблудился парень… Совсем немного, но он заблудился», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

На данный момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 18 очков после 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Остон Урунов
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