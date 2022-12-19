Джорджевич: «Молодым игрокам легче раскрыться в Европе, чем в «Зените»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич, ранее выступавший за «Зенит», высказался о перспективах молодых футболистов в питерском клубе.

По мнению 28-летнего черногорца, у талантливых игроков есть гораздо больше шансов раскрыться в Европе, нежели в «Зените». Джорджевич отметил, что сильные легионеры, выступающие за «сине-бело-голубых», не позволяют молодым футболистам закрепиться в составе команды.

«Молодым игрокам легче раскрыться в Европе — в Голландии, Дании, чем в «Зените». В Европе больше молодёжи, потому что у многих нет столько денег, как у «Зенита», чтобы приобретать готовых игроков», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

В составе «Зенита» Джорджевич провёл в общей сложности 30 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.