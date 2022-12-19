Уилкшир ответил на вопрос, кто талантливее — Кокорин или Смолов

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир высказался о нападающих Александре Кокорине и Фёдоре Смолове, которые, по мнению австралийца, ранее считались самыми талантливыми игроками «бело-голубых».

Напомним, Уилкшир защищал цвета «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017. Футболист отметил, что и Кокорин, и Смолов в начале своих карьер демонстрировали очень уверенную игру, однако Фёдору в итоге удалось добиться большего благодаря психологии.

«Кто был более талантливым? Они были примерно на одном уровне. Но Смолов благодаря своему менталитету взял от карьеры больше», — цитирует Уилкшира Sport24.

Напомним, что в начале текущего года 32-летний Смолов вернулся в «Динамо» после семи лет выступлений за «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту».

31-летний Кокорин сейчас принадлежит итальянской «Фиорентине» и выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.