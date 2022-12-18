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В «Оренбурге» подтвердили намерение подписать Переса

18 Декабря 2022 • 17:10 Комментировать
Колон
...
Ланус
28.01 00:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Напомним, ранее президент аргентинского «Лануса» Луис Чебель подтвердил факт переговоров с российским клубом по возможному переходу 23-летнего защитника Матиаса Переса.

«Если президент «Лануса» говорит, что продвинулись в переговорах по Пересу, значит так и есть. До начала первых сборов у «Оренбурга» стоит ждать одного или максимум двух новичков», — цитирует Андреева Sport24.

Кроме того, спортивный директор сообщил, что некоторые игроки «Оренбурга» вызывают интерес у других клубов. Поэтому не исключено, что кто-то из нынешних футболистов команды может в скором времени её покинуть. При этом, по словам Андреева, трансферная политика клуба направлена усиление коллектива.

На данный момент «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 17 туров.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ланус Оренбург Дмитрий Андреев Трансферы футбола - зима 2023 Матиас Перес
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