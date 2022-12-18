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В «Ланусе» высказались о переговорах с «Оренбургом» по Пересу

18 Декабря 2022 • 14:28 Комментировать
Колон
...
Ланус
28.01 00:00

Президент «Лануса» Луис Чебель рассказал о ходе переговоров с «Оренбургом» по возможному трансферу 23-летнего защитника аргентинского клуба Матиаса Переса.

«Переговоры с «Оренбургом» по переходу Переса идут хорошо. У нас есть прогресс», — приводит слова Чебеля Sport24.

Действующий контракт Переса с «Ланусом» рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне защитник провёл 45 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.

После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланус Оренбург Трансферы футбола - зима 2023 Матиас Перес
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