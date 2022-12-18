Камоцци назвал Соболева игроком года в РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал футболиста, которого он считает игроком года в РПЛ.

«Кого бы я назвал игроком года в РПЛ? Соболева», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из «Крыльев Советов». В текущем сезоне 25-летний форвард провёл в составе «красно-белых» 22 матча, забив девять голов и отдав семь результативных передач.

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Матчи чемпионата России возобновятся весной следующего года.