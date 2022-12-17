Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун не покинет «Краснодар» зимой

17 Декабря 2022 • 23:41 Комментировать (1)

Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун не покинет стан своего клуба этой зимой. Болельщиков «быков» новостью порадовал его агент Вильям Д’Авила.

«Олакунле восстановился и хорошо себя чувствует. И не собирается покидать «Краснодар» зимой», - цитирует агента Sport24.

На счету молодого нигерийца в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах за «горожан». В них он смог пять раз забить и отдать два ассиста. Выступает за южан нигериец с 2021 года.

«Краснодар» после 17 туров текущего сезона в МИР РПЛ занимает восьмое место. У клуба в активе 25 очков, отставание от первого места – 17 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sausafat
17 Декабря 2022 в 23:46
Жена подарила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую попробовать хоть раз в жизни, жена покупала здесь ---->> paply.org/kono
На Евро-Футболе:
Новости
17 Декабря
23:41 · Россия. Премьер-лига
Олусегун не покинет «Краснодар» зимой 1
19:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продаст Журавлёва «Торпедо» за миллион евро
19:14 · Россия. Премьер-лига
Шишкин - о Едвае: «Скатертью дорожка ему, как говорится»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе»
17:35 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» интересуется двумя футболистами «Ахмата» слухи
17:19 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: Смотрим с папой за Холанном — как открывается, как вбегает в штрафную
17:09 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Готов ли заменить Соболева и Николсона? Если будут давать шансы, нужно выходить и доказывать»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Мелёшин рассказал о своей мечте
16:54 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин: «Когда первый раз приехал в основу, мне некуда было сесть в автобусе»
16:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА имеет возможность досрочно вернуть Фукса из «Атлетико Минейро»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Кучаев считает, что с «Зенитом» можно конкурировать
15:38 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По фамилии Фукса мы помним, а по игре не совсем»
15:27 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» подпишет Журавлёва из «Ахмата»
15:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кучаев: «Франция сильнее Аргентины, но фактор Месси может сработать»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Локомотив» отдувается за неудачи прошлого спортивного блока»
Все новости
Рекомендуем