Олусегун не покинет «Краснодар» зимой

Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун не покинет стан своего клуба этой зимой. Болельщиков «быков» новостью порадовал его агент Вильям Д’Авила.

«Олакунле восстановился и хорошо себя чувствует. И не собирается покидать «Краснодар» зимой», - цитирует агента Sport24.

На счету молодого нигерийца в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах за «горожан». В них он смог пять раз забить и отдать два ассиста. Выступает за южан нигериец с 2021 года.

«Краснодар» после 17 туров текущего сезона в МИР РПЛ занимает восьмое место. У клуба в активе 25 очков, отставание от первого места – 17 баллов.