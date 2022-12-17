«Ахмат» продаст Журавлёва «Торпедо» за миллион евро

Появились новые подробности грядущего перехода защитника «Ахмата» Юрия Журавлёва в стан аутсайдера РПЛ – московского «Торпедо». По информации РБ-Спорт, «автозаводцы» готовы отдать за игрока миллион евро.

О том, что Журавлёв станет игроком «Торпедо», стало известно сегодня. Защитнику 26 лет, на его счету в этом сезоне 17 матчей за грозненцев во всех турнирах, в которых он по разу отличился голом и ассистом.

Столичному клубу в текущем сезоне МИР РПЛ не позавидуешь. У «чёрно-белых» последнее место в турнирной таблице, шесть очков и всего лишь одна победа.

На экраны и стадионы страны Премьер-лига вернётся в начале марта.