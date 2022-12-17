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Шишкин - о Едвае: «Скатертью дорожка ему, как говорится»

17 Декабря 2022 • 19:14 Комментировать

Бывший крайний защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин не видит в уходе из клуба Тина Едвая большую проблему. Ранее «Евро-Футболу» стало известно, что хорватский защитник приостановит свой контракт с «железнодорожниками».

«Не скажу, что это грандиозная потеря, поэтому если он решит уехать – скатертью дорожка ему, как говорится», - цитирует Шишкина «Чемпионат».

Он добавил, что Едвай – далеко не лидер обороны «Локо», каким его видят многие аналитики. И отметил его вину во многих пропущенных в этом сезоне «Локомотивом» голов.

Тин Едвай стал игроком «Локо» в начале прошлого сезона и сыграл за клуб 41 официальный матч, дважды отличался забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Роман Шишкин Тин Едвай
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