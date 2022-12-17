Канчельскис: «Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе»

Бывший футболист российской национальной команды Андрей Канчельскис поделился мнением об игровой практике Александра Кокорина в кипрском «Арисе».

«Не знаю, почему Кокорин не играет в «Арисе». Может быть, у него травма или какие-то другие причины есть. Я же не близкий друг Александра, это нужно узнавать у него или у тренера. Самое главное, чтобы он вернулся и доказал себе и всем, что ещё нужен», — приводит слова экс-игрока «Манчестер Юнайтед» издание Metaratings.ru. По мнению Канчельскиса, выводы нужно будет делать позже, когда появится более точная информация.

Напомним, что российский нападающий пропустил последние три встречи кипрского первенства.