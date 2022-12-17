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«Торпедо» интересуется двумя футболистами «Ахмата» слухи

17 Декабря 2022 • 17:35 Комментировать

Руководство столичного «Торпедо» интересуется двумя футболистами «Ахмата».

По информации «РБ Спорт», в Москву могут переехать Александр Трошечкин и Юрий Журавлёв. Сообщается, что за защитника «автозаводцы» заплатят один миллион евро. Также в «Торпедо» рассказали, что на понедельник у Журавлёва запланирован медосмотр, при успешном прохождении которого с игроком будет подписано соглашение.

В нынешней кампании Юрий провёл 12 матчей в рамках Российской премьер-лиги, а на счету Трошечкина 16 игр в рамках чемпионата, в которых он забил два мяча при трёх результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Трошечкин Ахмат Юрий Журавлёв
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