Руководство столичного «Торпедо» интересуется двумя футболистами «Ахмата».

По информации «РБ Спорт», в Москву могут переехать Александр Трошечкин и Юрий Журавлёв. Сообщается, что за защитника «автозаводцы» заплатят один миллион евро. Также в «Торпедо» рассказали, что на понедельник у Журавлёва запланирован медосмотр, при успешном прохождении которого с игроком будет подписано соглашение.

В нынешней кампании Юрий провёл 12 матчей в рамках Российской премьер-лиги, а на счету Трошечкина 16 игр в рамках чемпионата, в которых он забил два мяча при трёх результативных передачах.