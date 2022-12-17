Мелёшин: Смотрим с папой за Холанном — как открывается, как вбегает в штрафную

Форвард «Спартака» Павел Мелёшин рассказал, за каким нападающим следит в Европе. Ранее отец игрока заявил, что они регулярно смотрят матчи с участием топовых форвардов и разбирают игру Эрлинга Холанна.

«Сейчас уже пореже [смотрим]. А так включаем трансляцию, смотрим за одним игроком — как открывается, как вбегает в штрафную. Иногда, когда не было времени, папа нарезал моменты с участием Холанна», — цитирует Мелёшина «РБ Спорт».

В этом сезоне Мелёшин отметился тремя забитыми голами в десяти матчах за «Спартак».

Столичный клуб ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на шесть зачетных баллов.