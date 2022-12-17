Мелёшин: «Готов ли заменить Соболева и Николсона? Если будут давать шансы, нужно выходить и доказывать»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос, готов ли он заменить дисквалифицированных в Фонбет Кубке России форвардов Александра Соболева и Шамара Николсона. Ранее капитан «красно-белых» Георгий Джикия заявил, что Мелёшин способен это сделать.

«Готов ли заменить их? Не знаю. Если будут давать шансы, нужно выходить и доказывать. Болельщики ожидают подвигов? Мы играем ради болельщиков. Наверное, вправе ожидать, да, конечно», — цитирует Мелёшина «РБ Спорт».

На счету 18-летнего форварда три забитых мяча в десяти матчах за основную команду «Спартака».

Напомним, Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова дисквалифицировали на шесть матчей Фонбет Кубка России за участие в драке в игре с «Зенитом».