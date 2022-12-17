Форвард «Спартака» Мелёшин рассказал о своей мечте

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин ответил на вопрос, что является его мечтой.

«Мечта? Играть в каждом матче. Я уже дебютировал в «Спартаке», о чем мечтал. Теперь надо закрепиться в составе», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».

Футболист заявил, что сейчас не стоит думать о возможном переходе в европейский клуб, сначала необходимо чего-то добиться в России, стать основным игроком команды, а уже потом можно говорить о Европе.

В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в десяти матчах за основную команду «красно-белых», в которых отметился тремя забитыми мячами.