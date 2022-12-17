Мелёшин: «Когда первый раз приехал в основу, мне некуда было сесть в автобусе»

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал историю, как он начал сидеть в автобусе рядом с капитаном команды Георгием Джикией. Ранее Джикия заявил, что Мелёшин забивает, потому что сидит рядом с ним.

«Когда первый раз приехал в основу, мне некуда было сесть в автобусе, у каждого было свое место. Я спросил Георгия, можно ли сесть. Он сказал — конечно, все свои, садись. Раньше он один сидел, потом я попросился», — приводит слова Мелёшина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в десяти матчах за основную команду и отметился тремя забитыми мячами.