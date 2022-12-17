ЦСКА имеет возможность досрочно вернуть Фукса из «Атлетико Минейро»

ЦСКА сможет досрочно отозвать защитника Бруно Фукса из «Атлетико Минейро», сообщает Metaratings.

Напомним, вчера, 16 декабря, московский клуб официально объявил о переходе Фукса в бразильский клуб на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. По информации Metaratings, в соглашении сторон прописан пункт, позволяющий ЦСКА вернуть футболиста в случае, если он не проведёт в составе своей новой команды определённое количество встреч.

Кроме того, в арендном соглашении есть пункт, гласящий о том, что «армейцы» смогут получить половину прибыли с будущей продажи игрока.

Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В общей сложности за «красно-синих» бразилец провёл 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.