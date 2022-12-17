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ЦСКА имеет возможность досрочно вернуть Фукса из «Атлетико Минейро»

17 Декабря 2022 • 16:43 Комментировать

ЦСКА сможет досрочно отозвать защитника Бруно Фукса из «Атлетико Минейро», сообщает Metaratings.

Напомним, вчера, 16 декабря, московский клуб официально объявил о переходе Фукса в бразильский клуб на правах годичной аренды с правом последующего выкупа. По информации Metaratings, в соглашении сторон прописан пункт, позволяющий ЦСКА вернуть футболиста в случае, если он не проведёт в составе своей новой команды определённое количество встреч.

Кроме того, в арендном соглашении есть пункт, гласящий о том, что «армейцы» смогут получить половину прибыли с будущей продажи игрока.

Фукс перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. В общей сложности за «красно-синих» бразилец провёл 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Минейро Бруно Фукс Трансферы футбола - зима 2023
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