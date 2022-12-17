Кучаев считает, что с «Зенитом» можно конкурировать

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, можно ли догнать «Зенит» в РПЛ. Отставание «армейцев» от санкт-петербургского клуба составляет 13 очков.

«Реально ли догнать «Зенит»? Верить в это точно нужно, это будет сложно и трудно, но нужно всегда верить, надеяться и работать над собой», — заявил Кучаев Metaratings.

Футболист отметил, поражение «Зенита» в Фонбет Кубке России от «Спартака» и не выход команды в Путь РПЛ показали, что с этой командой можно бороться.

«Сине-бело-голубые» ушли на зимнюю паузу лидерами чемпионата России, набрав 42 очка. ЦСКА идет на пятой строчке, имея в активе 29 баллов.