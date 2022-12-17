Мостовой: «По фамилии Фукса мы помним, а по игре не совсем»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро». Ранее стало известно, что бразильский клуб арендовал футболиста на один год с возможным правом выкупа.

«По фамилии Фукса мы помним, а по игре не совсем. Ясно, что ЦСКА защитник не помешал бы, но скоро восстановится Дивеев. Я не понимаю, чего вообще об этом Фуксе говорить?», — заявил Мостовой «Чемпионату».

Эксперт признался, что если бы ему не напомнили, то он бы и не вспомнил о таком игроке в составе ЦСКА.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в восьми матчах за «армейский» клуб и не отметился результативными действиями.