«Торпедо» подпишет Журавлёва из «Ахмата»

Защитник «Ахмата» Юрий Журавлёв в ближайшее время станет игроком «Торпедо». По информации портала «Чемпионат», футболист подпишет с «автозаводцами» трудовое соглашение на два с половиной года.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Журавлёва в один миллион евро.

Напомним, «Ахмат» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а столичный клуб располагается на последней строчке.