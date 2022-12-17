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«Торпедо» подпишет Журавлёва из «Ахмата»

17 Декабря 2022 • 15:27 Комментировать

Защитник «Ахмата» Юрий Журавлёв в ближайшее время станет игроком «Торпедо». По информации портала «Чемпионат», футболист подпишет с «автозаводцами» трудовое соглашение на два с половиной года.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в  которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Журавлёва в один миллион евро.

Напомним, «Ахмат» ушел на зимнюю паузу на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а столичный клуб располагается на последней строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ахмат Юрий Журавлёв
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