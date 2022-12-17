Камоцци: «Локомотив» отдувается за неудачи прошлого спортивного блока»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о ситуации, которая сейчас сложилась в московском «Локомотиве».

Напомним, после 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

Камоцци считает, что сейчас московский клуб пожинает плоды неудачных решений в прошлом. Однако, по мнению итальянца, в данный момент «красно-зелёные» находятся на верном пути.

«Сейчас «Локомотив» отдувается за неудачи прошлого спортивного блока. Считаю, что они идут по правильному пути, чтобы вернуться на победный путь и правильно усиливаться», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в 17 проведённых матчах чемпионата России «Локомотив» сумел одержать лишь три победы. 18-й тур РПЛ запланирован на начало марта следующего года.