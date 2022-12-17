Нобоа был признан лучшим игроком «Сочи» в первой части сезона

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа был признан лучшим игроком «Сочи» по итогам первой части текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что второе место в голосовании среди подписчиков занял вратарь Денис Адамов, а третье — защитник Ваня Дркушич.

В нынешнем сезоне 37-летний Нобоа провёл в составе «Сочи» 16 матчей, забив в них 10 голов и отдав одну результативную передачу. После 17 туров южане расположились на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков.

Цвета «Сочи» Нобоа защищает с августа 2019 года. Ранее он выступал за «Зенит», «Ростов», «Динамо» и «Рубин».