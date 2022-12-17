Источник: Сперцян не покинет «Краснодар» зимой

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют несколько европейских клубов, однако Сперцян намерен остаться в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника была заинтересована итальянская «Фиорентина».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «быков» 21 матч, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач.