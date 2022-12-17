Грэм Хейдорн, агент нападающего «Риу Аве» Абдул-Азиза Якубу, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в «Торпедо».

«Мой клиент проводит очень сильный сезон, к нему есть большой интерес от очень многих клубов, это неудивительно. Слухи о «Торпедо»? Не могу сказать ничего конкретного, давайте подождём» – заявил агент футболиста.

По информации от «Евро-Футбол.Ру», Якубу – далеко не единственный футболист, которым «Торпедо» интересуется в чемпионате Португалии. На счету форварда «Риу Аве» 6 голов и 3 ассиста в этом розыгрыше Примейра-лиги.