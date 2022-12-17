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Кузнецов считает, что Фукс не заиграет в ЦСКА после аренды

17 Декабря 2022 • 12:47 Комментировать

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро». Ранее стало известно, что бразильский клуб арендовал футболиста на один год с правом выкупа.

«Зачем держать человека, который практически не играет? За время аренды ЦСКА найдет стабильного защитника на постоянную основу, поэтому исключено, что Фукс заиграет», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По мнению эксперта, игрок не вписывался в игровую систему ЦСКА, к тому же он постоянно лечился от травм, поэтому если футболист не играет, ему лучше сменить команду.

В текущем сезоне 23-летний Фукс провел восемь матчей с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Атлетико Минейро Дмитрий Кузнецов Бруно Фукс
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