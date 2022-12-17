Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 25-летний футболист уже достиг соглашения с московским клубом о предстоящим переходе. Предполагается, что «Рубин» без проблем отпустит своего игрока, чей контракт с казанским клубом истекает летом следующего года.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги Самошников провёл за «Рубин» 16 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.