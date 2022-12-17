Полузащитник «Крыльев Советов» Соколов может перейти в «Локомотив» вслед за Пиняевым и Глушенковым

Полузащитник «Крыльев Советов» Артём Соколов может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 19-летний футболист может присоединиться к «железнодорожникам» уже во время январского сбора. Ранее сообщалось, что в «Локомотив» также перейдут другие игроки самарского клуба — Сергей Пиняев и Максим Глушенков.

В нынешнем сезоне Соколов провёл за «Крылья Советов» 15 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает молодого полузащитника в 800 тысяч евро.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» располагается на 14-м месте в турнирной таблице, отставая от «Крыльев Советов» на семь очков.